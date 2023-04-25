Москва 25 апреля 2023, 14:22 Девять новых спорткомплексов с бассейнами построят в Москве в рамках МаИП Заммэра Ефимов: в Москве в рамках МаИП построят 9 спорткомплексов с бассейнами Pxhere

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Строительство девяти спортивных комплексов с бассейнами ведут в Москве в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С 2019 по 2023 год город выделил застройщикам почти 8,7 гектара земли для строительства спортивных комплексов, включающих бассейны. Договоры аренды заключены на пять — шесть лет. Сейчас возведение объектов находится на разных стадиях реализации — от проектирования до завершения строительства», 0 пояснил он.

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Ефимов добавил, что общая площадь всех девяти сооружений превысит 50 тысяч «квадратов».

При этом сейчас в Москве реализуют сразу 21 спортивный масштабный инвестпроект. В скором времени на территории Москвы построят новые ледовые арены, бассейны, фитнес-центры и залы для игровых видов спорта.

Самый крупный спорткомплекс откроют в Некрасовке — его площадь составит 21 тысячу квадратных метров. Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что он будет включать в себя ледовую площадку, зал для игры в баскетбол, волейбол и мини-футбол, а также теннисные корты.