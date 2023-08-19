Москва 19 августа 2023, 17:24 Девять новых промышленных площадок построили в Москве с начала года Мэр Собянин: с начала 2023 года в Москве возвели 9 новых промышленных площадок Сайт мэра и правительства Москвы

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Девять новых промышленных площадок появилось в столице за первые семь месяцев 2023 года. О темпах развития производственных центров рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Пять из девяти объектов создали в особой экономической зоне «Технополис Москва». Общая площадь объектов, как уже сданных в эксплуатацию, так и еще разрабатываемых, составила около 100,5 тысячи «квадратов».

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