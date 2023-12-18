Москва 18 декабря 2023, 17:52 Девять мостовых сооружений отремонтировали в Москве Бирюков: девять мостовых сооружений отремонтировали в Москве в этом году РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Москве в 2023 году отремонтировали девять мостовых сооружений. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В этом году провели текущий ремонт девяти мостовых сооружений, в настоящее время работы полностью завершены», — уточнил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Реклама

По его словам, за последние 12 лет специалисты отремонтировали каждый объект мостового хозяйства. Это позволило продлить срок эксплуатации и сделать более комфортными условия для движения водителей и пешеходов.

Строители заменили гидроизоляцию, устранили протечки в подмостовых пространствах, уложили новый асфальт и нанесли разметку. На время работ движение по объектам ограничивали лишь частично.

Таким образом удалось обновить Ленинградскую эстакаду и Каширский путепровод МКАД, Автозаводский мост, мост Незнайка, мост через реку Ликова, путепровод Московский — Рассказовка и другие объекты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о модернизации дорожной инфраструктуры в столице. В ближайшее время в городе отремонтируют и построят более 20 километров дорог.