Москва 27 апреля 2023, 11:41 Девять корпусов ЖК West Garden на западе Москвы ввели в эксплуатацию Мосгосстройнадзор: в Раменках ввели в эксплуатацию девять корпусов ЖК West Garden Pxhere

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Вторую очередь жилого комплекса West Garden в Раменках ввели в эксплуатацию. Компания Sminex-Интеко получила разрешение на сдачу сразу девяти новых корпусов, рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

«Девелопер успешно завершил очередной этап строительства в рамках уникального проекта на западе столицы, сочетающего современную архитектуру в окружении поймы реки Раменка и собственной парковой зоны. <…> На данный момент застройщику выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию», — отметил он.

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Войстратенко уточнил, что во вторую очередь застройщик должен был сдать девять корпусов ЖК. Каждый дом облицован натуральными материалами.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, высота корпусов меняется от 12 до 14 этажей. При этом общая площадь девяти строений составляет около 131 тысячи квадратных метров — всего 892 квартиры.