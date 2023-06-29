Москва 29 июня 2023, 14:58 Девелопер построил более семи километров дорог на северо-западе Москвы Заммэра Москвы Бочкарев: девелопер построил более 7 км дорог в районе Покровское-Стрешнево Сайт мэра и правительства Москвы

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Девелопер «Стадион „Спартак“» построил свыше семи километров дорог в рамках комплексного развития территории бывшего Тушинского аэрополя, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Застройщик инвестировал в дороги, инженерные сети, тротуары, остановки общественного транспорта и парковки более пяти миллиардов рублей.

Дороги построены за счет инвестиционных средств. Кроме того, на портале «Активный гражданин» жители выбрали названия улиц, бульваров и набережной, созданных застройщиком. В голосованиях приняли участие от 130 до 200 тысяч москвичей Андрей Бочкарев Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства

Названия улиц, созданных застройщиком, выбирали с учетом авиационного прошлого полуострова. Так, в районе появятся Чкаловский бульвар, Небесный бульвар, улицы Гражданской авиации, Пилотажная и другие.

На территории бывшего Тушинского аэрополя уже построили стадион «Открытие банк Арена» и футбольную базу, благоустроили центральный бульвар. В 2023 году завершится строительство теннисного центра международного уровня с шестью кортами. Также здесь построят Дворец спорта площадью 28 тысяч «квадратов» с бассейном и современной ареной для занятий акробатическим рок-н-роллом.

Ранее на северо-западе Москвы передали под заселение пятую новостройку по программе реновации.