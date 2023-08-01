Москва 01 августа 2023, 17:17 Детскую площадку с песком и водой построят на юго-востоке Москвы Бочкарев: детская площадка, имитирующая берег моря, появится на Сосинской улице в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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На Сосинской улице на юго-востоке Москвы появится детская площадка, имитирующая берег моря. Дети смогут играть с песком и водой. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Большое игровое пространство общей площадью около тысячи квадратных метров появится на Сосинской улице. В зонах для малышей появятся качели, качалки-улитки и тоннель. Для детей постарше установят холм с башней высотой 1,5 метра и горку высотой 2,5 метра, лазательные элементы на зацепах, карусель и маршрут с балансиром и пеньками.

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Кроме того, на игровой площадке появится водяная колонка и столы для экспериментов с песком и другими природными материалами.

Концепция детских площадок подразумевает создание игрового пространства с эффектом игры на берегу моря. При ее разработке акцент делался на потребностях современных детей в общении, эмоциональной разгрузке и тактильных ощущениях. Андрей Бочкарев

Общая площадь благоустроенной территории жилого комплекса на Сосинской улице составит более восьми тысяч квадратных метров. Здесь появятся современные спортивные площадки, места для активного и спокойного отдыха. Также девелопер установит на участке малые архитектурные формы и высадит около полутора тысяч различных растений, деревьев и кустарников.

Ранее жителям столицы сообщили, что новые спортивные площадки появятся в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в Москве.