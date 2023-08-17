Москва 17 августа 2023, 08:50 Детскую библиотеку № 31 в Аэропорте открыли после капремонта После капремонта возобновила работу детская библиотека № 31 в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В московском районе Аэропорт после капитального ремонта открылась детская библиотека № 31 на улице Усиевича. Как сообщили на сайте мэра Москвы, теперь в районе появилась обновленная культурная площадка с собственными студиями и творческими мастерскими.

Библиотека занимает примерно 500 квадратных метров — там расположили не только сам абонемент и зону хранения для порядка сорока с половиной тысяч книг, но и большой зал для мероприятий, рабочие места, зоны для мастерских. Мебель во многом стала мобильнее, чтобы любой желающий мог учиться или работать именно там, где удобно и уютно.

Сайт мэра и правительства Москвы Сайт мэра и правительства Москвы Сайт мэра и правительства Москвы Сайт мэра и правительства Москвы Сайт мэра и правительства Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

Уже сейчас в библиотеке работают несколько творческих мастерских, часть из них откроется с сентября. Например, сейчас идет набор в студию театрального искусства для детей и подростков «Событие». Еще юные москвичи могут посетить мастер-классы «Мастерим вместе с Финдусом» и встречи клуба мультипликации «Кадрики». Кроме того, библиотека организует интерактивные экскурсии по Москве, сеансы рисования на свежем воздухе, заседания клуба английского языка для горожан старше 14 лет.

Ранее москвичам рассказали о планах обустройства трех парков в медицинском кластере в Сколкове до конца текущего года.