Москва 09 августа 2023, 11:44 Детско-взрослую поликлинику откроют осенью на северо-востоке Москвы Детско-взрослую поликлинику откроют до конца сентября в Бабушкинском районе Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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Новая детско-взрослая поликлиника откроется в Бабушкинском районе Москвы до конца сентября. Об этом сообщила пресс-служба департамента строительства Москвы.

Здание медучреждения, расположенное на улице Ленской, 21, будет способно принимать 750 пациентов за смену. В настоящее время на объекте начали установку медицинского оборудования и мебели.

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«Ввод в эксплуатацию предусмотрен в III квартале этого года», — уточнил Загрутдинов.

В новом медицинском учреждении создадут комфортные зоны ожидания и понятную систему навигации. Для персонала предусмотрят уютные комнаты отдыха, а кабинеты специалистов оснастят эргономичной мебелью для комфортной работы.

Здание поделят на детский и взрослый блоки, с отдельными потоками пациентов для каждого из них.

На нижних этажах здания расположат наиболее посещаемые кабинеты, а на верхних этажах — административные помещения. Врачей по кабинетам разместят так, чтобы максимально сократить очереди.

В поликлинике откроется педиатрическое отделение, отделение для детей грудного возраста, дневной стационар, отделение функциональной и лучевой диагностики. Кроме того, для малышей на всех этажах оборудуют зоны ожидания с игровыми элементами.

Ранее стало известно о том, что строительная готовность поликлиники на улице Жукова в Егорьевске превысила 80%.