Москва 27 декабря 2023, 10:16 Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену появится на юго-востоке Москвы Загрутдинов: в Москве в районе Некрасовка построят детско-взрослую поликлинику Freepik

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В Некрасовке рядом с Зенинским шоссе планируют возвести по новому московскому стандарту детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену. В здании обустроят травматологические пункты и стоматологию, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«В районе идет активное жилищное строительство, поэтому поликлиника будет очень востребована жителями. Строители продолжают разработку котлована и устройство свайного поля», — уточнил он.

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Загрутдинов отметил, что на объекте уже обустроили строительный городок и установили ограждения.

В новой поликлинике площадью примерно в 15 тысяч квадратных метров откроют детское и взрослое отделения с отдельными входами. В медучреждении будут работать травматологические пункты, а также детская стоматология и женская консультация.

Поликлинику оснастят понятной навигацией, а кабинеты врачей расположат таким образом, чтобы сократить очереди. Самые востребованные разместят на нижних этажах, а менее посещаемые и административные — на верхних. На первом этаже появится кафе.

На всех этажах здания создадут игровые зоны для юных пациентов, чтобы они не скучали, ожидая прием врача. Для медперсонала обустроят комнаты отдыха, в кабинеты закупят эргономичную мебель для комфортной работы. В поликлинике установят современное медицинское оборудование.

Две новые поликлиники также заработали в районах Бирюлево Восточное и Отрадное в Москве. Учреждения оснастили медицинским оборудованием последнего поколения.