Москва 22 февраля 2024, 16:19 Детский сад с плейхабом на крыше появится на юге Москвы Бочкарев: на юге Москвы осенью построят детский сад с плейхабом на крыше Freepik

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В Южном округе Москвы планируют возвести детский сад в 900 квадратных метров для 95 воспитанников. Объект с эксплуатируемой крышей появится уже осенью, сообщил информационный центр столичного правительства.

«Оригинальным решением этого объекта станет эксплуатируемая кровля. Здесь появится плэйхаб, где игровая зона займет 327 квадратных метров», — уточнил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

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Детсад появится в Даниловском районе на улице Автозаводская. Периметр игровой зоны оградят конструкциями из прозрачного триплекса, высота которых составит 2,4 метра. Это сделает прогулки детей более безопасными.

Здание дошкольного учреждения полностью построили и утеплили внешние стены. Вскоре специалисты приступят к отделке и благоустройству игровых зон.

В этом же районе инвестор возведет и передаст городу детский сад на 100 мест. Проект строительства разработают до конца 2027 года.