Москва 25 августа 2023, 12:05 Детский сад построят в центре Москвы Москомэкспертиза: в Пресненском районе Москвы построят еще один детский сад Сайт мэра и правительства Москвы

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В Центральном округе Москвы появится еще один детский сад. Здание в три этажа возведут в Пресненском районе в Стрельбищенском переулке, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

«В дополнение к основным помещениям в здании запроектированы многофункциональные залы для музыкальных и физкультурных занятий, кабинет для развивающих занятий и медицинский блок», — уточнила она.

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Глава комитета добавила, что уже одобрили проект строительства детского сада на 225 воспитанников. В нем разместят девять групп, в которых оборудуют раздевалки, игровые зоны, спальни, буфеты и туалеты. В каждой группе будет по 25 детей. Проект разработали при помощи цифровых информационных моделей.

Яковлева отметила, что в детском саду создадут комфортную образовательную среду, учитывая потребности воспитанников с ОВЗ. На прилегающей территории проведут работы по благоустройству. Там обустроят тротуары с пешеходными дорожками и разобьют газоны. Также установят групповые и физкультурные площадки с покрытием из резиновой крошки, теневые навесы и малые архитектурные формы.

Ранее руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что школу и детский сад построят в ЖК «Лучи». Общая площадь комплекса составит 23,3 тысячи квадратных метров.