Москва 21 июля 2023, 19:07 Детский сад на 300 мест появился в ЖК «Бунинские луга» в Новой Москве Мосгосстройнадзор: в Новой Москве сдали детский сад на 300 мест для ЖК «Бунинские луга» Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

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Новому детскому саду в составе жилого комплекса «Бунинские луга» выдали разрешение на эксплуатацию. Об этом рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Теперь в районе появился новый почтовый адрес, принадлежащий дошкольному учреждению: поселение Сосенское, поселок Коммунарка, ул. Александры Монаховой, д. 80, стр. 4. Детский сад сможет принять триста дошколят.

Новый детский сад стал четвертым построенным дошкольным учреждением на территории масштабного жилого квартала. Он рассчитан на 12 групп воспитанников младшего, среднего, старшего и подготовительного возрастов. Общая площадь трехэтажного здания составляет 4700 квадратных метров. Игорь Войстратенко

Детский сад оборудовали помещениями для групп со спальнями, игровыми и столовыми. На втором этаже разместили физкультурный зал, а на третьем — музыкальный. Кроме того, там есть медицинская комната, помещение охраны, предусмотрено место для секций, кружков и занятий с логопедом. В здании для удобства поставили лифт грузоподъемностью в тонну.

Ранее глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что новый дом по программе реновации в районе Соколиной горы введут в эксплуатацию в 2024 году.