Москва 28 июля 2023, 14:53 Детский сад на 200 мест построят в центре Москвы Заммэра Москвы Бочкарев: детский сад на 200 мест построят в Басманном районе столицы Сайт мэра и правительства Москвы

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Детский сад на 200 мест построят в Басманном районе Москвы. Здание возведут по адресу: улица Госпитальный Вал, дом № 3, корпус 1. Общая площадь объекта составит 6,6 тысячи квадратных метров, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Новый детский сад должен быть востребован жителями района. Он будет возведен в рамках Адресной инвестиционной программы, за счет средств городского бюджета», — пояснил он.

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На участке, где построят образовательное учреждение, сейчас находится аварийный дом. Он подлежит сносу. После его ликвидации, территорию очистят от строительного мусора и возведут на этом месте объект социальной инфраструктуры. Площадку вокруг детского сада благоустроят.

Ранее жителям Подмосковья сообщили, что новый детский сад на 320 мест откроется в Мытищах 1 сентября.