Москва 05 мая 2023, 19:46 Детский сад и поликлинику открыли в Южном Медведкове Мэр Собянин: новый детский сад и поликлиника открылись в районе Южное Медведково Unsplash

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В Северо-Восточном административном округе столицы ввели в эксплуатацию два социальных объекта. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В апреле на территории жилого комплекса «Полярная 25», расположенного в Южном Медведкове, заработало дошкольное учреждение на 300 воспитанников. Детский сад строили по уникальному проекту: с двумя физкультурными залами, трансформирующимися в единое пространство внушительных размеров.

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«Дошколята ходят на занятия по робототехнике, элементарному программированию, конструированию, мультипликации», — рассказал Собянин.

В этом районе планируют возвести еще одну школу с расчетом на 1100 учеников и один детсад для 220 детей.

Рядом открылась детская поликлиника. В новом здании разместился филиал № 2 детской городской поликлиники № 110.

В итоге медучреждение стало больше примерно в четыре раза. Также увеличилось количество кабинетов врачей-педиатров — с восьми до 18, а процедурных — с одной до двух.

В поликлинике установили новое оборудование экспертного класса. Помимо этого, в новом здании обустроили зал ЛФК с душевыми для маломобильных пациентов.