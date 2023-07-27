Москва 27 июля 2023, 12:56 Детский образовательный центр возведут на юго-востоке Москвы Заммэра Москвы Бочкарев: в Нижегородском районе построят детский образовательный центр Сайт мэра и правительства Москвы

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В Юго-Восточном округе в Нижегородском районе Москвы в 2024 году планируют открыть детский образовательный центр. Он станет частью многофункционального комплекса в Автомобильном проезде, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В состав центра войдет детский сад для детей от трех до шести лет, а также начальная школа на несколько параллелей», — заявил он.

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Бочкарев уточнил, что центр будет коммерческим, а операторов для школы и детского сада уже определили.

В свою очередь глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что центр откроют в перестроенном административном здании площадью в 1953 квадратных метра. Кроме учебных кабинетов, там разместят видеостудию, музыкальные, театральные и художественные классы, а также оборудуют спортивный и трансформируемый актовый залы. В перспективе здесь создадут разные тематические рекреационные зоны и библиотеку. Изюминкой центра станет игровая площадка на крыше здания.

Проект также подразумевает строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 14 тысяч «квадратов», доступного для всех желающих. В нем создадут условия для занятий волейболом, хоккеем, фигурным катанием, единоборствами. Около комплекса разместят спортивный парк в 6,3 тысячи квадратных метров для бесплатных тренировок по футболу и скейтбордингу.

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