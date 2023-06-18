Москва 18 июня 2023, 14:24 Детские сады и учебные корпуса возведут на востоке, юго-востоке и юге Москвы Собянин рассказал о строительстве социальных объектов на востоке, юго-востоке и юге Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В нескольких районах планируют построить социальную недвижимость. В частности, у жителей появятся современная стоматология, школы и детские сады, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, на востоке столицы на Новогиреевской улице развернется строительство стоматологической поликлиники на участке в 0,3 гектара. В районе Измайлово возведут учебный корпус, рассчитанный на 1500 мест, в нем будет школа и детсад.

Реклама

«Сейчас участок площадью порядка 3,5 гектара на Сиреневом бульваре свободен от застройки. Учебный корпус включен в Адресную инвестиционную программу», — уточнил мэр.

В районе Соколиная Гора достроили детский сад для 125 воспитанников. Это трехэтажное здание на Мироновской улице с помещениями для кружков, кабинетами психолога и логопеда. Дошкольное учреждение адаптировано под детей с ОВЗ.

В Юго-Восточном округе в ЖК «Кварталы 21/19» в Рязанском районе появится детский сад на 100 мест. В дальнейшем планируют построить дополнительный блок на 65 мест. В ЮАО в Нагорном проезде за счет инвестора возведут учебный комплекс для 225 детей до 2028 года. Здание будет состоять из блока для начальных классов на 150 мест и детского сада.

Ранее Бочкарев сообщил, что в Москве в Хамовниках построят музей истории Новодевичьего монастыря.