Москва 27 августа 2023, 11:31 Детские сады и школы построят на юго-западе Москвы Мэр Собянин: на Варшавском шоссе построят детский сад на 150 мест Сайт мэра и правительства Москвы

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В Юго-Западном административном округе столицы приступили к возведению объектов для социальных нужд. Там появятся новые детсады, школы и спорткомплексы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На юго-западе строим сразу несколько социальных объектов. Жизнь в городе должна быть комфортной, в первую очередь — рядом с домом», — подчеркнул он.

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Глава города уточнил, что в районе Южное Бутово достроили ФОК с двумя бассейнами. Он расположен на Бунинской Аллее. На улице Поляны построили на 70% детский сад, который в будущем примет 235 воспитанников. Еще одно дошкольное учреждение, рассчитанное на 150 человек, возведут на Варшавском шоссе. Проект строительства уже одобрили.

Мэр добавил, что в Чечерском проезде планируют построить образовательный комплекс для школы и детского сада. На Краснолиманской улице появится детский сад, на Скобелевской — школа. В районе Северное Бутово возведут образовательный комплекс, в нем будут школа на 1175 мест и детсад для 350 воспитанников. Академический район также пополнится новыми школой и детским садом на 325 мест. В Конькове построят два новых корпуса Национального медцентра акушерства и гинекологии имени Кулакова. Уже получили разрешение на застройку, заключил Собянин.

Ранее москвичам сообщили, что физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Бирюлеве Западном. Пока на месте будущего комплекса находится недостроенный объект.