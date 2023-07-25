Москва 25 июля 2023, 10:50 Две детские поликлиники открыли после реконструкции на севере и востоке Москвы Мэр Москвы Собянин рассказал о завершении реконструкции еще двух детских поликлиник Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице капитально реконструировали еще две детские поликлиники. В общей сложности в них получают медицинскую помощь более 16 тысяч детей и подростков, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города уточнил, что первых пациентов приняли в обновленном филиале № 4 детской горполиклиники № 122 в районе Ивановское и филиале № 2 детской городской поликлиники № 86 в Западном Дегунине. В детских медучреждениях заменили все старые инженерные системы на новые, а также установили современное оборудование. Теперь поликлиники соответствуют новому московскому стандарту.

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Собянин отметил, что для медперсонала обустроили комнаты отдыха, а для пациентов — просторные зоны ожидания. Нижние этажи заняли кабинеты самых посещаемых врачей, а специалисты функциональной диагностики по одному профилю расположились рядом.

Все детские поликлиники ведут электронные медкарты. Поэтому вместо бывших картохранилищ появляются комнаты профессионального роста, где врачи работают с профильной литературой или обсуждают с коллегами медицинские практики. Территории около поликлиник также благоустроили.

Ранее Собянин рассказал о цифровой трансформации стационаров в Москве. Пять больниц полностью перейдут на цифру до конца этого года.