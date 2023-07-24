Москва 24 июля 2023, 16:37 Детсады, поликлиники и школы возведут во всех округах Москвы Мэр Москвы Собянин рассказал о строящейся социальной инфраструктуре во всех округах Сайт мэра и правительства Москвы

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Во всех округах планируют построить социальную инфраструктуру. За первые шесть месяцев на востоке, юге, юго-востоке, западе и юго-западе столицы возвели 17 объектов для населения. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Так в районах Очаково-Матвеевское и Солнцево появятся два детских сада, один из которых будет частным. В Северном Бутове, в свою очередь, построят спортивный комплекс «Качаловский».

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В Новогирееве возводят крытые поля для мини-футбола, а физкультурно-оздоровительный комплекс уже достроили. В районе Богородское в скором времени откроют новую взрослую поликлинику. Кроме того, там появится пожарное депо.

Глава города добавил, что в 17 квартале Некрасовки до декабря закончат строительство школу, еще одну возведут к следующему году на 6-й Радиальной улице в районе Бирюлево Восточное.

«Ко всем проектам подходим комплексно — при строительстве благоустраиваем и озеленяем прилегающие территории», — уточнил Собянин.

Ранее горожанам сообщили, что игровую площадку «Канитель» построят в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге Москвы. Ее оснастят горками и батутами, а также разделят на зоны для детей разных возрастов.