Москва 18 апреля 2023, 17:05 Детсад на 105 мест и жилые дома возведут на Дубнинской улице Два жилых корпуса и детский сад на 105 мест построят на Дубнинской улице в Москве mka.mos.ru

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На Дубнинской улице в Москве возведут два жилых корпуса и здание детского сада на 105 мест, сообщили в информационном центре правительства столицы. Специалисты Москомархитектуры уже согласовали проект первой очереди, реализовывать его будет компания «Гранель Плюс».

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что площадь первой очереди строительства составит около 30 тысяч квадратных метров. На этой стадии застройщик возведет жилой комплекс, подземную парковку и сад.

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«Для отделки используют материалы с богатой текстурой: клинкер, композитные панели и латунь», — отметил он.

К восьмиэтажному корпусу пристроят двухэтажное здание детского сада площадью 934 квадратных метра. Нижнюю часть фасадов до шестого этажа отделают клинкером, а верхнюю — витражными конструкциями. Второй корпус будет выше — 28 этажей, здание отделают композитными материалами под латунь.

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