Москва 01 июня 2023, 11:30 Дети участников СВО пройдут в Москве оплачиваемые летние стажировки Собянин: дети участников СВО будут участвовать в программе оплачиваемых летних стажировок Фото: freepik.com

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В спецпроект «Лето в новом формате» — «Стажировки» включили подростков из семей участников СВО. Дети смогут выбрать сотни профессий. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В этом сезоне расширили программу оплачиваемых летних стажировок для подростков 14-18 лет в Москве. В ней будут участвовать дети военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Проект начнет работать с 19 июня по 11 августа.

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Дети смогут выбрать 200 специальностей: стажироваться в качестве фотографа, звукорежиссера, IT-специалиста, эколога, дизайнера, бухгалтера, юриста. Стажировки проходят в три этапа по 20 дней каждый и длятся не более 80 часов.

Детей примут примерно 500 организаций, в том числе «Мои Документы», Московский метрополитен, Мослифт, Мосстрой, Агентство стратегического развития Москвы, ВДНХ.

«Те, кто полностью пройдет стажировку, получат единовременную стипендию и персональную характеристику, которая может пригодиться в дальнейшем при поступлении на учебу или при трудоустройстве», — рассказал мэр.

Детям предложат на выбор организацию, близкую от дома. Каждого подростка будет наставлять сотрудник принимающей организации, а также курировать специалист из центра «Моя карьера».

Ранее мэр Сергей Собянин анонсировал программу летних развлечений для детей в дни школьных каникул.