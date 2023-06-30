Москва 30 июня 2023, 16:20 «Дети должны гордиться». Будущие контрактники — о стремлении помочь бойцам СВО Будущие контрактники из Москвы рассказали о намерении помочь участникам СВО РИА «Новости»

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Новобранцы посетили центр отбора контрактников на улице Яблочкова в Москве. Они объяснили журналистам агентства городских новостей «Москва», почему намерены пополнить ряды армии РФ.

Будущие контрактники считают, что их помощь необходима ВС РФ. Некоторые признались, что решение пойти на службу далось непросто.

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«Второй раз еду уже, там же наши пацаны, едем помогать, уже опытные бойцы. <…> Решение принималось очень тяжело, потому что родители, жена отговаривали, но все равно перешагнул и пошел. <…> Сейчас уже семья поддерживает», — пояснил один из кандидатов.

Другой опытный претендент уверен, что дети должны испытывать гордость за родителей.

«Сын учится в кадетском корпусе, я считаю, что он должен гордиться отцом. <…> Любая семья тяжело реагирует, но кто-то должен выполнять эту работу. <…> Только вперед, полные паруса, победа за нами», — отметил он.

Ознакомиться с правилами набора на контрактную службу можно на сайте mos.ru, по телефону 117 или в Telegram-боте @MskContract_bot.

Ранее Минобрнауки рекомендовало начислять абитуриентам по 10 баллов за службу в зоне СВО.