Москва 13 августа 2023, 09:05 Детеныши родились у джейранов в Московском зоопарке Три детеныша джейранов появились на свет в Московском зоопарке Сайт мэра и правительства Москвы

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В столичном зоопарке родились три детеныша джейранов. Речь идет о парнокопытных из рода газелей, занесенных в Международную Красную книгу как уязвимый вид, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В дикой природе обитают всего примерно 50 тысяч взрослых джейранов. При этом численность особей сокращается, поэтому за сохранение газелей ратуют различные мировые зоопарки, в том числе Московский.

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В центре воспроизводства редких животных создали резервную популяцию джейранов. В 2023-м у двух газелей появилось потомство. Одна принесла самку, а вторая родила близнецов — самку и самца.

В общей сложности в центре воспроизводства редких видов животных содержат 12 джейранов. Новорожденные уже окрепли, стали питаться свежей травой, ветками, специальным комбикормом, морковью, тыквой и яблоками. Самок с потомством поселили в отдельном вольере и они уже подпускают к себе людей достаточно близко.

Ранее «Москвариум» сообщил о рождении детеныша краснокнижной черноморской афалины. Самка афалины Нота переехала в «Москвариум» из Ялты в 2022 году.