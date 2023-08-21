21 августа 2023, 19:50
Детеныш альпака родился в московском парке развлечений «Сказка»
Детеныш родился в «Альпака парке» в Крылатском в Москве
В Крылатском в «Альпака парке» на территории парка развлечений «Сказка» появился на свет детеныш альпака. Животному еще не придумали имя. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».
Пара альпаков Касабланка и Берберис породы уакайя принесла потомство. В общей сложности за летний сезон в парке родились три маленьких альпака. В июле появился детеныш, которого назвали Брауни, а 1 августа — Рони. Теперь в «Альпака парке» в парке развлечений «Сказка» обитают 14 альпак.
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Детеныш редкой породы сури появился на свет в парке развлечений «Сказка». Это случилось накануне седьмого дня рождения площадки аттракционов в Крылатском. Он родился от самки Дисентры породы сури и самца Блэкки породы уакайа.
Ранее сотрудники школы на юго-западе Москвы обнаружили на территории лису с детенышами. Дикие животные появлялись у школы на протяжении двух недель. Однако сейчас представитель администрации учебного заведения обратился к специалистам.
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