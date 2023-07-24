24 июля 2023, 18:02
Детеныш альпака редкой породы родился в московском парке «Сказка»
В московском парке развлечений «Сказка» родился детеныш альпака редкой породы сури
Детеныш альпака редкой породы сури появился на свет в парке развлечений «Сказка». Событие произошло накануне седьмого дня рождения площадки аттракционов в Крылатском. Об этом сообщили в социальных сетях парка.
В пресс-службе парка сообщили, что у детеныша не только редкая порода, но и необычный бело-коричневый окрас. Он родился от самки Дисентры породы сури и самца Блэкки породы уакайа.
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Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Их поместили в отдельный вольер, чтобы никто не мешал кормлению и воспитанию новорожденного.
Администрация «Альпака парка» отметила, что, как только детеныш появился на свет, все самки стали поочередно подходить к нему, расталкивая друг друга. Всем хотелось первыми взглянуть на нового обитателя.
Имя детенышу еще не выбрали. Такую возможность предоставят жителям столицы в социальных сетях.
Это уже второе пополнение за два года, несмотря на то, что размножение альпака вне дикой природы — большая редкость.
Ранее редкие белые львята родились в сафари-парке «Тайган» в Крыму.
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