Москва 01 июня 2023, 12:26 Детей пригласили поучаствовать в конкурсе «Арт-проект: моя Москва!» Юных жителей столицы пригласили на конкурс «Арт-проект: моя Москва!» Фото: freepik.com

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В столице стартовал набор участников на детский конкурс, в котором нужно будет представить свои рисунки, посвященные родному городу. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

В столице начали принимать заявки от желающих поучаствовать в конкурсе «Арт-проект: моя Москва!» по направлению «Рисунок».

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«Москва продолжает быть источником вдохновения для участников конкурса. Наш город развивается благодаря программам, утвержденным Сергеем Собяниным. Уверен, что столица подарит участникам много творческих открытий», — отметил заммэра.

В конкурсе могут участвовать все желающие дети от пяти до 16 лет. Подать заявку необходимо на сайте мероприятия и отправить фото своего рисунка. Один участник может прислать сразу несколько работ при условии, что на всех будет изображена Москва.

Авторы создали три номинации: «Мой наставник: кто наставляет тебя на жизненном пути?», «Я шагаю по Москве: мегаполис прекрасен, отрази его на бумаге» и «Город будущего: как будет выглядеть столица XXIII века?»

Работы в стиле альтернативного искусства или с применением программ для цифровой живописи и рисунка жюри оценит отдельно.

Ранее горожанам рассказали, что дети из Подмосковья смогут принять участие в творческом конкурсе Системы-112 и выиграть призы.