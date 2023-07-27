27 июля 2023, 17:56
Детей познакомят с основами финансовой грамотности на Московском урбанфоруме
На Московском урбанфоруме проведут неделю финансовой грамотности для юных жителей столицы
В рамках Московского урбанистического форума (МУФ), с 5 по 11 августа, в парке «Зарядье» пройдет неделя финансовой грамотности для детей всех возрастов. В игровой форме им расскажут, что такое деньги и как вести семейный бюджет, сообщила глава городского департамента финансов Елена Зяббарова.
«Неделя финансовой грамотности на МУФ задумана как семейный просветительский праздник, где каждый сможет с пользой провести время. В рамках одной площадки мы объединили различные мероприятия для детей и взрослых», — рассказала она.
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В «Зарядье» для самых маленьких организуют встречу с их любимыми мультипликационными героями. Они расскажут им о разумном финансовом поведении. Для детей старшего возраста прочитают лекции об истории возникновения денег. Также организаторы проведут для ребят игры «Угадай что», «С финансами на ты!» и «Я — предприниматель».
Подробней о мероприятиях МУФ можно узнать на сайте форума.
Ранее жителям столицы сообщили, что в Гостином Дворе в рамках Московского урбанфорума покажут новейшие разработки в области реабилитации.
Москва 2023
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