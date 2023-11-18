18 ноября 2023, 11:58
Детей научат играть на цифровых инструментах в московских музыкальных школах
Собянин: для московских музыкальных школ закупили 300 цифровых инструментов
В столичных школах искусств детей начали обучать новым технологиях. Для этих целей в учреждения закупили цифровые музыкальные инструменты, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, за пять лет реализации проекта «Искусство — детям» для музыкальных школ приобрели цифровые и электронные скрипки, гитары, синтезаторы, пианино и органы.
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Глава города перечислил уникальные функции инструментов. В частности, цифровое пианино позволяет придать звучанию больший объем, а также, нажав на кнопку, можно воспроизвести атмосферу концертного зала или камерной студии.
Собянин добавил, что здания музыкальных школ начали обновлять, делать их удобнее для занятий. Специалисты создают студии компьютерной музыки, в которых воспитанники смогут попробовать себя в написании авторской мелодии.
Детские школы искусств также оснастили новыми инструментами и оборудованием в Подмосковье. Их получили 38 учреждений.
Школы
Музыка
Сергей Собянин
Москва 2023
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