Москва 18 ноября 2023, 11:58 Детей научат играть на цифровых инструментах в московских музыкальных школах Собянин: для московских музыкальных школ закупили 300 цифровых инструментов Сайт мэра и правительства Москвы

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В столичных школах искусств детей начали обучать новым технологиях. Для этих целей в учреждения закупили цифровые музыкальные инструменты, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, за пять лет реализации проекта «Искусство — детям» для музыкальных школ приобрели цифровые и электронные скрипки, гитары, синтезаторы, пианино и органы.

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Глава города перечислил уникальные функции инструментов. В частности, цифровое пианино позволяет придать звучанию больший объем, а также, нажав на кнопку, можно воспроизвести атмосферу концертного зала или камерной студии.

Собянин добавил, что здания музыкальных школ начали обновлять, делать их удобнее для занятий. Специалисты создают студии компьютерной музыки, в которых воспитанники смогут попробовать себя в написании авторской мелодии.

Детские школы искусств также оснастили новыми инструментами и оборудованием в Подмосковье. Их получили 38 учреждений.