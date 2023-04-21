Москва 21 апреля 2023, 02:51 Десятки поликлиник откроются в ближайшее время в Москве после реконструкции Мэрия Москвы анонсировала открытие большого количества поликлиник после реконструкции Telegram

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В Москве после реконструкции открыли взрослую поликлинику в Черемушках. В ближайшее время планируется запустить десятки медучреждений первого звена в рамках масштабной программы обновления амбулаторного фонда столицы. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Поликлинику в Черемушках обновили по новому московскому стандарту, она стала 80-й в городе, которую реконструировали в рамках программы. Поликлиника на улице Цюрупы обслуживает около 50 тысяч человек.

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Всего в программу обновления амбулаторного звена по новому стандарту вошли около 200 медучреждений. Мэр столицы отметил, что в этом году планируют закончить реконструкцию всех поликлиник из списка.