Москва 02 июля 2023, 18:17 Десятки иностранных художников примут участие в фестивале Artlife Fest в Москве Международный фестиваль Artlife Fest пройдет в московском Манеже с 11 по 17 ноября Сайт мэра и правительства Москвы

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Жителей и гостей столицы пригласили на международный фестиваль Artlife Fest, который состоится осенью. В мероприятии будут участвовать 40 художников из 15 стран. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

«С 11 по 17 ноября в Центральном выставочном зале „Манеж“ пройдет VI Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife Fest. Ежегодно организатором мероприятия выступает международная онлайн-академия живописи Artlife Academy», — уточнили в пресс-службе правительства.

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Сейчас уже 40 иностранных художников подтвердили свое участие в мероприятии, при этом отбор еще не окончен. Кроме того, до августа будет проходить конкурс, в котором соревнуются молодые художники и студенты академии Artlife.

В этом году идеей фестиваля стало «Касание души», и все представленные работы в Манеже передадут эмоции мастеров и их чувства посетителям.

Artlife Fest стал одним из наиболее посещаемых российских арт-событий на тему современного искусства. Прошлой осенью за шесть дней он собрал 50 тысяч гостей и 49 художников из 17 стран мира. Посетителям показали работы авторов из России, Китая, Словакии, Франции, Тайваня, Испании, Греции, Казахстана, Таиланда, Узбекистана, Ирана, Индии, Мексики, Таджикистана, Армении, Италии и США.

Ранее москвичам рассказали о программе фестиваля «Российская креативная неделя. Москва-фест».