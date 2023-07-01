Москва 01 июля 2023, 15:17 Десятки дизайнерских школ и детсадов появятся в Сосенском в Новой Москве через два года Специалисты построят 30 школ и детских садов к концу 2025 года в Сосенском в Новой Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В ближайшие годы в поселении Сосенское планируют построить 30 образовательных и дошкольных объектов по индивидуальным дизайнерским проектам. Об этом сообщил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Развитие поселения Сосенское в Новой Москве набирает обороты. До 2026 года там построят еще 19 детских садов, рассчитанных примерно на 4,5 тысячи воспитанников, и 11 школ на 11 тысяч мест.

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По словам Жидкина, школы оснастят современным высокотехнологичным оборудованием, чтобы ученики смогли вести научно-исследовательскую деятельность. Кроме того, оборудуют спортивные блоки с просторными залами для занятий физкультурой и гимнастикой. На территории школы проведут благоустройство.

Руководитель департамента добавил, что в детских садах предусмотрено обустройство залов для занятий, спален, методических и медкабинетов, раздевалок, буфетов. Построят просторные группы с большими окнами.

Ранее мэр Москвы Собянин сообщил, что новую школу и детский сад на 220 мест откроют в Саларьеве 1 сентября.