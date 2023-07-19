Москва 19 июля 2023, 12:42 Десять храмов отреставрируют в Москве по городской субсидии Заммэра Москвы Сергунина: еще десять храмов отреставрируют за счет столичной субсидии Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Десять храмов в Москве отреставрируют или отремонтируют за счет средств городской субсидии. В их число вошли колокольня в усадьбе Кусково, храм Тихвинской Иконы Божией Матери на проспекте Мира и другие объекты. Их утвердил столичный департамент культурного наследия, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Субсидии на реставрацию старинных храмов Правительство Москвы выделяет с 2011 года. Благодаря программе привели в порядок 42 памятника архитектуры. В текущем году одобрили заявки еще по десяти объектам», — сказала она.

Реклама

Среди них есть один из самых древних. Это Тихвинский храм в Алексеевском районе. Он расположен на проспекте Мира. Его строили с 1676 по 1682 год.

Также в список вошел и один из известных объектов — храм Святого Мартина Исповедника на улице Александра Солженицына. По легенде, в 1812 году наполеоновский генерал был так поражен красотой здания, что приказал солдатам охранять его.

Кроме этого, специалисты отреставрируют и колокольню храма во имя Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня (Всемилостивого Спаса) на территории музея-усадьбы «Кусково». Он стал первым каменным строением, который возвел граф Петр Шереметев в своих владениях.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более 60 исторических усадеб отреставрировали в Москве за 12 лет.