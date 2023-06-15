Москва 15 июня 2023, 14:47 Десять электросудов испытали на Москве-реке перед запуском речного маршрута Дептранс Москвы рассказал об успешном испытании электросудов перед запуском на Москве-реке Сайт мэра и правительства Москвы

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Десять отечественных электросудов успешно прошли испытания на Москве-реке, сообщил глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

По его словам, суда скоро начнут курсировать на первом маршруте и смогут принять пассажиров. Во время проверки водный транспорт в общей сложности прошел около 20 тысяч километров по Москве-реке.

В процессе швартовых и ходовых испытаний каждое электросудно было протестировано самым детальным образом. Наши специалисты проверили работоспособность всех систем, узлов и агрегатов, герметичность, остойчивость. Максим Ликсутов Глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

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