Москва 16 июня 2023, 09:17 Деревянный особняк Палибина отреставрировали в Москве Собянин рассказал о реставрации 200-летнего дома с мезонином в московском районе Хамовники Сайт мэра и правительства Москвы

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Реставраторы вместе с волонтерами восстановили дом Палибина в Хамовниках 1818 года постройки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, за последние 12 лет в столице отреставрировали 26 домов — памятников деревянного зодчества из 100. В частности, обновили старинный особняк — дом Палибина, который расположен на улице Бурденко в Хамовниках. Специалистам удалось восстановить фасады — лепнину, декоративные элементы из дерева и тесовую облицовку жемчужно-серого цвета.

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Внутри здания отреставрировали дубовый паркет, дверные и оконные заполнения проемов. Также получилось сохранить зондажи редкой интерьерной росписи по бумаге. Восстановили печи с уникальными изразцами, расписанные вручную. К реставрации привлекли активистов, которые расчищали старинную древесину от грязи и старой краски, а также выполняли грунтовку.

Собянин добавил, что в 1818 году особняк на улице Бурденко возвели для коллежского асессора, директора чертежного отдела Межевой канцелярии Палибина. Дом оставался жилым до начала 1980-х годов. В 1987-м в здании разместили музей Государственного научно-исследовательского института реставрации. По окончании реставрации в доме обустроили выставочный зал Фонда Святого Архангела Михаила и творческие мастерские.

Ранее Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс «Московская реставрация».