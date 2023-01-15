Москва 15 января 2023, 21:54 Слухи о пропаже лекарств для лечения болезни Паркинсона в аптеках Москвы опровергли Депздрав Москвы опроверг сообщения о пропаже в аптеках препарата «Акинетон» РИА «Новости»

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В Москве достаточно запасов лекарств для лечения болезни Паркинсона. По сообщению пресс-службы департамента здравоохранения Москвы, резервов препарата «Акинетон» хватит на четыре месяца.

«Информация [о дефиците] не соответствует действительности. В медицинских организациях государственной системы здравоохранения Москвы препарат с МНН бипериден с торговым наименованием „Акинетон“ имеется в наличии в запасе более чем на четыре месяца», — говорится в официальном заявлении ведомства.

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Там также добавили, что в достаточном количестве имеется препарат с таким же действующим веществом под торговым наименованием «Мендилекс».

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Ранее СМИ распространили информацию, что в столичных аптеках невозможно приобрести лекарственные препарат для лечения болезни Паркинсона.

Несколько дней назад, 13 января, представители департамента уже опровергали информацию о нехватке препаратов для больных гепатитом С и ВИЧ. Там заявили, что в Москве сформирован запас этих лекарств на пять месяцев.