05 мая 2023, 21:04
Депутат призвал Собянина включить отопление в Москве из-за заморозков
Депутат Гусев попросил мэра Собянина включить отопление в домах москвичей
Мэра столицы попросили возобновить отопительный сезон на период холодов. Об этом сообщило РИА Новости.
В преддверии похолодания первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев обратился к Сергею Собянину с просьбой включить отопление в Москве.
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«Прошу вас, уважаемый Сергей Семенович (Собянин), срочно рассмотреть вопрос и включить отопление на территории Москвы на период похолодания», — написал парламентарий в своем обращении.
Гусев напомнил, что на следующей неделе в столице ожидается холодная погода, а отопительный сезон уже завершен. Такая ситуация «несет серьезную угрозу здоровью и даже жизни жителей» города.
Кроме того, депутат готов ходатайствовать перед правительством о выделении дополнительных денег из федерального бюджета на компенсацию расходов, которые последуют из-за внепланового возобновления отопительного сезона.
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