Москва 11 июля 2023, 18:52 Депутат Мосгордумы рассказала о промышленной политике столицы Депутат Гусева: промышленная политика Москвы поможет решить стратегические задачи страны РИА «Новости»

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Благодаря промышленной политике Москвы в стране решают стратегические задачи. Об этом журналистам агентства городских новостей «Москва» рассказала депутат МГД Людмила Гусева.

Промышленная политика Москвы — это обширные меры поддержки, стимулирования, которые созданы для старта новых предприятий, модернизации, перевооружения действующих. Людмила Гусева депутат Мосгордумы

Она добавила, что Москва заняла ведущие позиции в области промпроизводства. Этому способствовал благоприятный инвестиционный климат, а также снижение налоговой нагрузки и сборов в особой экономической зоне.

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Кроме того, поддержкой для предприятий стали сокращение бюрократических барьеров, упрощенное согласование проектов и развитие электронных платформ вместе с льготным кредитованием и льготными условиями предоставления земли.

Создана мощная база для наукоемких разработок, что подкрепляет развитие промсектора. Такую политику финансовой и нефинансовой поддержки важно продолжать. Людмила Гусева депутат Мосгордумы

Парламентарий напомнила о данных, которые недавно привел мэр Москвы Сергей Собянин — за пять лет в столице открыли более 1,3 тысячи новых предприятий промышленности.

Депутат назвала Москву крупнейшим потребительским рынком страны. Опора на собственные мощности и стабильная работа предприятий является залогом спокойствия, стабильности и уверенности для жителей столицы, заключила она.

Ранее Собянин представил председателю правительства Михаилу Мишустину разработки столичных предприятий на выставке «Иннопром».