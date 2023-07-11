11 июля 2023, 18:52
Депутат Мосгордумы рассказала о промышленной политике столицы
Депутат Гусева: промышленная политика Москвы поможет решить стратегические задачи страны
Благодаря промышленной политике Москвы в стране решают стратегические задачи. Об этом журналистам агентства городских новостей «Москва» рассказала депутат МГД Людмила Гусева.
Промышленная политика Москвы — это обширные меры поддержки, стимулирования, которые созданы для старта новых предприятий, модернизации, перевооружения действующих.
Людмила Гусева
депутат Мосгордумы
Она добавила, что Москва заняла ведущие позиции в области промпроизводства. Этому способствовал благоприятный инвестиционный климат, а также снижение налоговой нагрузки и сборов в особой экономической зоне.
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Кроме того, поддержкой для предприятий стали сокращение бюрократических барьеров, упрощенное согласование проектов и развитие электронных платформ вместе с льготным кредитованием и льготными условиями предоставления земли.
Создана мощная база для наукоемких разработок, что подкрепляет развитие промсектора. Такую политику финансовой и нефинансовой поддержки важно продолжать.
Людмила Гусева
депутат Мосгордумы
Парламентарий напомнила о данных, которые недавно привел мэр Москвы Сергей Собянин — за пять лет в столице открыли более 1,3 тысячи новых предприятий промышленности.
Депутат назвала Москву крупнейшим потребительским рынком страны. Опора на собственные мощности и стабильная работа предприятий является залогом спокойствия, стабильности и уверенности для жителей столицы, заключила она.
Ранее Собянин представил председателю правительства Михаилу Мишустину разработки столичных предприятий на выставке «Иннопром».
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