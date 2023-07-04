Москва

04 июля 2023, 18:15

Депутат Мосгордумы рассказал о восстановлении памятников архитектуры в столице

Вице-спикер МГД Орлов: памятники архитектуры мирового значения восстанавливаются в столице

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Такие проекты, как реставрация колокольни старообрядческого храма Святой Екатерины, позволят сохранить и восстановить памятники архитектуры мирового значения, сообщил Агентству городских новостей «Москва» вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале восстановления колокольни старообрядческого храма Святой Екатерины. Она расположена в Басманном районе на северо-востоке столицы.

Колокольня в Басманном районе — важный столичный памятник начала XX века.

Степан Орлов

Вице-спикер Мосгордумы

По словам Орлова, ее реставрацию проведут особенно бережно. Кирпичную кладку звонницы, утраченные декоративные элементы, купола и кресты восстановят, что позволит храму вернуть свою историческую красоту и достоинство. Также на колокольне установят системы молниезащиты и заземления.

Депутат добавил, что подготовка к реставрации проводилась в течение нескольких лет. Для этого власти города выделили целевую субсидию.

Реставраторы долгое время изучали состояние памятника, архивы, и исторический облик колокольни воссоздадут с предельной аккуратностью.

Вице-спикер Мосгордумы

Степан Орлов

Ранее старожилы, урбанисты и москвоведы рассказали о развитии одного из наиболее самобытных районов столицы — Капотни — и о том, как на ее становление повлиял МНПЗ.

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