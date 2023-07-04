04 июля 2023, 18:15
Депутат Мосгордумы рассказал о восстановлении памятников архитектуры в столице
Вице-спикер МГД Орлов: памятники архитектуры мирового значения восстанавливаются в столице
Такие проекты, как реставрация колокольни старообрядческого храма Святой Екатерины, позволят сохранить и восстановить памятники архитектуры мирового значения, сообщил Агентству городских новостей «Москва» вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале восстановления колокольни старообрядческого храма Святой Екатерины. Она расположена в Басманном районе на северо-востоке столицы.
Колокольня в Басманном районе — важный столичный памятник начала XX века.
Степан Орлов
Вице-спикер Мосгордумы
По словам Орлова, ее реставрацию проведут особенно бережно. Кирпичную кладку звонницы, утраченные декоративные элементы, купола и кресты восстановят, что позволит храму вернуть свою историческую красоту и достоинство. Также на колокольне установят системы молниезащиты и заземления.
Депутат добавил, что подготовка к реставрации проводилась в течение нескольких лет. Для этого власти города выделили целевую субсидию.
Реставраторы долгое время изучали состояние памятника, архивы, и исторический облик колокольни воссоздадут с предельной аккуратностью.
Вице-спикер Мосгордумы
Степан Орлов
Ранее старожилы, урбанисты и москвоведы рассказали о развитии одного из наиболее самобытных районов столицы — Капотни — и о том, как на ее становление повлиял МНПЗ.
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