Москва 27 июня 2023, 17:14 Депутат Мосгордумы рассказал о важности столичных грантов для ученых Депутат Мосгордумы Артемьев: гранты для ученых помогли создать передовые научные наработки Фото: freepik.com

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Благодаря направленным по поручению мэра столицы Сергея Собянина деньгам на грант Российскому научному фонду в стране создадут новаторские наработоки в науке и промышленности. Об этом агентству городских новостей «Москва» заявил депутат Мосгордумы Олег Артемьев.

Финансирование науки — это то, что определяет силу государства, создает конкурентные преимущества на десятилетия вперед. Олег Артемьев Депутат Мосгордумы

По его словам, выделенные деньги пойдут малым отдельным группам на разработки. Депутат уточнил, что на гранты смогут претендовать коллективы до четырех человек, в которых как минимум двое научных сотрудников не старше 39 лет.

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Артемьев добавил, что для развития современной столицы нужны передовые технологии в цифровых, интеллектуальных, производственных сферах, а также новые решения в здравоохранении и энергетике.

По словам парламентария, конкурс вызывает большой интерес. В 2022–2023 годах на участие в нем подали 140 заявок, а победили 50 коллективов. Им вручили деньги на развитие проектов.

Желающие принять участие в конкурсе могут подать заявки до 2 октября в электронном виде через информационно-аналитическую систему Российского научного фонда.

Ранее в Москве продлили прием заявок на получение грантов на патентование.