Москва 29 июня 2023, 16:18 Депутат Мосгордумы рассказал о важности обновления детских площадок Депутат МГД Козлов: уникальные детские игровые площадки стали частью образа Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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Уникальные детские площадки устанавливают во всех районах столицы. Они стали неотъемлемой частью образа современного мегаполиса. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Александр Козлов агентству городских новостей «Москва».

Двор, полный детей, — это символ благополучия, уверенности в безопасности для семьи. Поэтому к дворовой инфраструктуре, к игровым площадкам предъявляются особые требования. Александр Козлов Депутат Мосгордумы

Депутат напомнил, что за 2022 год рабочие благоустроили более двух с половиной тысяч дворов. В этом году планируется преобразить еще 1,6 тысячи площадок.

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Парламентарий подчеркнул, что ключевой задачей преображения дворов стало обновление игровых комплексов. Важно проверить все оборудование на детских площадках, чтобы родители были спокойны за безопасность детей, отпуская их на улицу.

Ранее новую детскую площадку открыли в поселке Вешки.