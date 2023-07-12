Москва 12 июля 2023, 19:01 Депутат Мосгордумы рассказал о проекте «Техностажировка» Артемьев: «Техностажировка» поможет подготовить кадры для импортозамещающих производств Фото: freepik.com

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Благодаря проекту «Техностажировка» в столице станет больше кадров для создаваемых импортозамещающих производств. Об этом журналистам агентства городских новостей «Москва» рассказал депутат Мосгордумы Олег Артемьев.

В Москве сегодня высокими темпами растут промышленные мощности, под руководством мэра Москвы Сергея Собянина запущен целый комплекс мер для запуска импортозамещающих производств. Олег Артемьев Депутат Московской городской думы

Политик добавил, что проект «Техностажировки» поможет обеспечить отрасль молодыми специалистами. Участники смогут выбрать лучшие предприятия для трудоустройства и узнать о перспективах работы.

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По словам депутата, свыше 800 студентов уже закончили стажировку в компаниях — резидентах особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис „Москва“». Благодаря этому во время учебы у них появилась возможность выбрать наиболее привлекательное направление в работе.

Артемьев добавил, что проект также выгоден бизнесу, поскольку из-за стажировок удается уменьшить расходы компаний на адаптацию сотрудника на рабочем месте.

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