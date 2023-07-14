Москва 14 июля 2023, 17:39 Депутат Мосгордумы рассказал о методах развития квантовых технологий в столице Вице-спикер МГД Орлов: кластерный подход позволит развивать квантовые технологии в Москве Фото: freepik.com

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Благодаря кластерному механизму поддержки научно-технических разработок в столице быстро развиваются самые востребованные сферы, в том числе квантовые технологии. Об этом журналистам агентства городских новостей «Москва» рассказал вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов.

Объединяя на одной площадке умы, инвестиции, технические возможности, господдержку и законодательную проработку, можно добиться потрясающих результатов, причем мы видим их уже сейчас. Степан Орлов Вице-спикер Московской городской думы

Парламентарий назвал фармкластер и кластер беспилотных технологий в Москве примером оперативного создания целых новых отраслей.

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Квантовым технологиям сегодня стоит уделить пристальное внимание, так как они станут основой прогресса в целом списке сопряженных отраслей от авиации и IT до медицины и агропрома, сказал Орлов.

По его словам, соглашение, подписанное на Форуме будущих технологий между Москвой, «Росатомом» и Российским квантовым центром, станет стартом для нового объединения. В кластере на базе «Сколково» начнут работать исследовательские лаборатории и мелкосерийные производства.

Таким образом, будет достигнут серьезный прогресс, экономика получит качественно новые технологии и разработки, заключил депутат.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии в столице квантовых технологий.