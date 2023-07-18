Москва 18 июля 2023, 20:09 Депутат Мосгордумы призвала развивать творческий потенциал детей Депутат Гусева: развитие творческих возможностей детей — важная часть соцполитики Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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Развитие творческого потенциала и расширение кругозора детей — одни из главных приоритетов столичных властей. Об этом АГН «Москва» заявила депутат Московской городской думы Людмила Гусева.

По словам парламентария, возможности расширять кругозор и иметь доступ к культуре не должны зависеть от района проживания детей. Такую важную роль в соцполитике столицы сыграла программа «Музеи — детям», позволяющая школьникам бесплатно посещать музеи, выставки, негосударственные и ведомственные организации.

Город дополнил этот проект еще одним компонентом: на экскурсии дети ездят бесплатно, автобусы для поездок предоставляет «Мосгортранс». Только за прошедший учебный год этой возможностью воспользовались 480 тысяч детей Людмила Гусева Депутат Московской городской думы

Сейчас, по словам Гусевой, учащиеся 950 московских образовательных учреждений могут посетить 110 городских культурных площадок.

Ранее школьники из Краснодара и Дальнего Востока прибыли на летнюю образовательную программу в Дубну.