Москва 30 мая 2023, 18:47 Депутат Мосгордумы посетил пункт отбора на военную службу по контракту Семенников: в пункте отбора на контрактную службу в Москве каждый чувствует себя нужным РИА «Новости»

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Депутат Московской городской думы Александр Семенников оценил работу пункта отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова. Об этом сообщило агентство «Москва».

По словам парламентария, единый центр работает без бюрократических преград, четко и быстро.

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«Ситуация непростая: люди приняли для себя единственно верное решение — они едут в зону СВО, там где мы отстаиваем интересы русского мира против коллективного Запада. И люди уже на входе должны чувствовать, что они нужны», — подчеркнул Семенников.

Депутат отметил слаженную работу и подготовку сотрудников пункта: благодаря им будущие новобранцы проходят всю процедуру отбора на контрактную службу за два-четыре часа. Добровольцы за это время оформляют все документы, проходят психологическое тестирование и медицинское обследование. Также работники центра оценивают воинское прошлое, военные специальности защитников Родины.

«Пункт подключен к ЕМИАС, и не нужно тратить время на справки, сторонние медкомиссии. Городские власти делают безусловно все возможное для того, чтобы поддержать этих ребят», — подытожил Семенников.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. С 4 апреля работает виртуальный помощник @MskContract_bot в Telegram.