Москва 13 апреля 2023, 18:05 Депутат Мосгордумы оценил работу столичного пункта отбора на военную службу по контракту Депутат Медведев: столичный пункт отбора на контрактную службу работает грамотно РИА «Новости»

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Работа в столичном пункте отбора на контрактную службу организована грамотно. Об этом после своего визита туда заявил заместитель председателя Мосгордумы, журналист Андрей Медведев.

Он отметил, что приехал туда впервые и остался с самыми положительными впечатлениями от визита. Медведев напомнил, что обычно все представляют себе процесс по-другому: какой-то военкомат, где бабушка перебирает бумажную картотеку.

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«На самом деле впервые за много лет мы видим все-таки цивилизованную историю, где человек, который хочет заключить контракт, в принципе, в первый час он уже понимает, получится у него или не получится этот контракт заключить», — подчеркнул он.

Медведев отдельно отметил комфортные условия ожидания в пункте и возможность врачей получать данные напрямую из системы ЕМИАС. Он выразил надежду, что столичный опыт начнут использовать и в других регионах России.

Единый пункт отбора на контрактную службу заработал в Москве 3 апреля. Он находится по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1.