Москва 18 июля 2023, 18:16 Депутат Мосгордумы объяснил важность совершенствования промышленного дизайна Депутат МГД Головченко: развитие промдизайна должно стать частью курса на импортозамещение Сайт мэра и правительства Москвы

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Такие меры, как учреждение премии «Лучший промышленный дизайн России», стимулируют отрасль и помогают наладить импортозамещение. Об этом АГН «Москва» заявил председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

По его словам, система поддержки и выявления талантов остается крайне важной для индустрии дизайна. При этом московские власти недавно подписали меморандум о сотрудничестве по развитию образовательного направления «Промышленный дизайн», что помогает обеспечить необходимыми товарами как потребителей, так и бизнес.

Такие механизмы, как премии, конкурсы, позволяют открыть новые имена, специалистов, которые сегодня только в начале пути. Это выгодно для бизнеса, таким образом заказчики могут найти исполнителей, и это выгодно для отрасли. Валерий Головченко Председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям

Оценивать в рамках новой премии будут множество направлений: мебель и предметы интерьера, электрические устройства, транспортные средства, объекты городского дизайна, бытовую химию, упаковку продуктов, обувь и хай-тек.

По мнению Головченко, санкции Запада против России и уход мировых брендов создали новые рыночные условия и открыли ниши там, где их раньше не было.

Ранее замглавы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Дарья Степанова обсудила с участниками сессии международной выставки «Иннопром», какое место занимает промдизайн в производственном секторе экономики и как влияет на развитие индустрии.