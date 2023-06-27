Москва 27 июня 2023, 18:57 Депутат МГД заявила об уверенном росте инвестиционного потенциала столицы Депутат МГД Гусева: в столице внедрили лучшие решения в сфере инвестиционной политики Сайт мэра и правительства Москвы

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Лучшие решения по созданию новых компаний и производств позволяют наращивать инвестиционный потенциал в столице. Для города важной задачей стало развитие возможностей для инвесторов, сообщила агентству городских новостей «Москва» председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

Развитие форматов взаимодействия инвесторов с городом, эффективные меры поддержки обеспечивают Москве высочайший мультипликатор: каждый вложенный городом рубль возвращается до 55 рублей инвестиций от частного бизнеса. Людмила Гусева Председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике

По ее словам, для столицы важно развивать возможности для инвесторов, поэтому в городе внедряют лучшие решения для прироста новых компаний, производств и строительства разных объектов недвижимости. Кроме того, созданию благоприятных условий для бизнеса способствуют инвестпортал Москвы и сайт поставщиков.

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Гусева напомнила, что в прошлом году инвесторы вложили свыше 5,9 триллиона рублей. Наиболее привлекательными отраслями стали строительство, информационные технологии, транспорт, обрабатывающая промышленность и наука.

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