27 июня 2023, 18:57
Депутат МГД заявила об уверенном росте инвестиционного потенциала столицы
Депутат МГД Гусева: в столице внедрили лучшие решения в сфере инвестиционной политики
Лучшие решения по созданию новых компаний и производств позволяют наращивать инвестиционный потенциал в столице. Для города важной задачей стало развитие возможностей для инвесторов, сообщила агентству городских новостей «Москва» председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.
Развитие форматов взаимодействия инвесторов с городом, эффективные меры поддержки обеспечивают Москве высочайший мультипликатор: каждый вложенный городом рубль возвращается до 55 рублей инвестиций от частного бизнеса.
Людмила Гусева
Председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике
По ее словам, для столицы важно развивать возможности для инвесторов, поэтому в городе внедряют лучшие решения для прироста новых компаний, производств и строительства разных объектов недвижимости. Кроме того, созданию благоприятных условий для бизнеса способствуют инвестпортал Москвы и сайт поставщиков.
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Гусева напомнила, что в прошлом году инвесторы вложили свыше 5,9 триллиона рублей. Наиболее привлекательными отраслями стали строительство, информационные технологии, транспорт, обрабатывающая промышленность и наука.
Ранее вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов рассказал о результатах поддержки творческого бизнеса.
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