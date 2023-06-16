Москва 16 июня 2023, 19:33 Депутат МГД Гусева назвала Москву лидером по внедрению решений в сфере устойчивого развития Гусева: ориентиры устойчивого развития станут ключевыми для экономической политики Москвы РИА «Новости»

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Для столичных властей одним из основных приоритетов стало устойчивое развитие города, заявила агентству «Москва» депутат Мосгордумы Людмила Гусева.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме мэр Москвы Собянин и глава Сбербанка Греф заключили соглашение о сотрудничестве в сфере устойчивого развития.

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Гусева выразила надежду на продуктивное партнерство столицы и банка и назвала Москву лидером по внедрению решений в сфере устойчивого развития.

Парк электробусов у нас уже крупнейший в Европе. Зеленая экономика становится во главу угла — активно внедряются энергосберегающие технологии, ведется серьезный мониторинг окружающей среды. Людмила Гусева депутат Мосгордумы

Гусева перечислила, по ее мнению, важные направления в соглашении со Сбербанком, такие как снижение выбросов загрязняющих веществ, увеличение рационального водопотребления и утилизации отходов.

Сотрудничество сторон также предусматривает решение вопросов занятости москвичей, подготовки и повышения квалификации сотрудников столичных предприятий.

Московский рынок труда — самый насыщенный в стране, и экономика города напрямую зависит от кадрового ресурса. Людмила Гусева депутат Мосгордумы

Ранее Москва стала лидером в Национальном рейтинге инвестклимата в России.