16 июня 2023, 19:33
Депутат МГД Гусева назвала Москву лидером по внедрению решений в сфере устойчивого развития
Гусева: ориентиры устойчивого развития станут ключевыми для экономической политики Москвы
Для столичных властей одним из основных приоритетов стало устойчивое развитие города, заявила агентству «Москва» депутат Мосгордумы Людмила Гусева.
Ранее на Петербургском международном экономическом форуме мэр Москвы Собянин и глава Сбербанка Греф заключили соглашение о сотрудничестве в сфере устойчивого развития.
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Гусева выразила надежду на продуктивное партнерство столицы и банка и назвала Москву лидером по внедрению решений в сфере устойчивого развития.
Парк электробусов у нас уже крупнейший в Европе. Зеленая экономика становится во главу угла — активно внедряются энергосберегающие технологии, ведется серьезный мониторинг окружающей среды.
Людмила Гусева
депутат Мосгордумы
Гусева перечислила, по ее мнению, важные направления в соглашении со Сбербанком, такие как снижение выбросов загрязняющих веществ, увеличение рационального водопотребления и утилизации отходов.
Сотрудничество сторон также предусматривает решение вопросов занятости москвичей, подготовки и повышения квалификации сотрудников столичных предприятий.
Московский рынок труда — самый насыщенный в стране, и экономика города напрямую зависит от кадрового ресурса.
Людмила Гусева
депутат Мосгордумы
Ранее Москва стала лидером в Национальном рейтинге инвестклимата в России.
Сбербанк
Сергей Собянин
Экономика
Москва 2023
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