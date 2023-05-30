Москва 30 мая 2023, 13:04 Депутат Госдумы сообщил о возможном принятии закона, запрещающего видеосъемку полетов БПЛА Депутат Гурулев заявил, что снимающим полеты БПЛА может грозить уголовная ответственность Фото: freepik.com

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В Госдуме рассматривают вопрос о скором принятии закона об уголовной ответственности за съемку полетов дронов. Об этом рассказал депутат Госдумы Андрей Гурулев Telegram-каналу Shot.

В Государственной думе сообщили о большой вероятности принятия закона, по которому нельзя будет вести видеосъемку полетов БПЛА. При этом нарушители закона могут попасть под следствие.

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По словам депутата генерал-лейтенанта Андрея Гурулева, в скором времени парламентарии могут принять закон, по которому всех снимающих полеты дронов будет ждать уголовная ответственность.

Кроме того, депутат призвал граждан, если они заметят в небе БПЛА, немедленно сообщать в экстренные службы точные координаты беспилотника.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что эвакуированные жильцы после ЧП с БПЛА в Москве начали возвращаться в свои дома. Сначала возвратиться в квартиры смогут жильцы дома, расположенного на Ленинском проспекте.