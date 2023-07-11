Москва 11 июля 2023, 17:47 Депутат Госдумы предложил дать МВД и ФСБ доступ к частным камерам в Москве Депутат СРЗП Гусев предложил предоставить МВД и ФСБ доступ к частным камерам в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За Правду» в Госдуме Дмитрий Гусев в своем Telegram-канале предложил включить все частные камеры на улицах Москвы в систему «Безопасный город» и предоставить ФСБ и МВД доступ к ним.

Частные камеры могли бы быть более полезны в расследовании уличных преступлений, если бы органы правопорядка имели к ним доступ онлайн. Дмитрий Гусев Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За Правду» в Госдуме

По его словам, с помощью камер расследуют до 70% преступлений. При этом в системе города насчитывается примерно 200 тысяч средств видеонаблюдения, а частных камер в разы больше. Но для доступа к ним сотрудникам органов необходимо пройти множество бюрократических проволочек.

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Депутат подчеркнул, что мера касается только камер для наружного наблюдения в общественных зонах, и частная жизнь людей должна оставаться неприкосновенной.

Ранее более 200 камер установили в Подмосковье для пресечения нелегальной торговли.